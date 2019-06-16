16.06.2019 10:32
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Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı

Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı.
Selçuk, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal paylaşım ağı Twitter'da, "Baba Eli" başlığıyla bir babanın, bebeğinin elini tuttuğu görseli paylaştı.
Bakan Selçuk, görselin altında, "Sadece elleriyle kalem açmayı, kalem tutmayı, sayı saymayı, yazı yazmayı, resim yapmayı, çivi çakmayı, top oynamayı, çiçek uzatmayı, sevmeyi, sarılmayı, omzundan tutmayı, destek olmayı, yol göstermeyi öğretir babalar... Varın 'gönüllerini' siz düşünün. Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, mesajını, "Babama..." ifadesiyle paylaşması dikkati çekti.
Kaynak: AA
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