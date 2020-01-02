Haberler » Güncel » Bakan Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım - Haber

Bakan Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

02.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:00 Bakan Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de 'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.

Ziya Selçuk, Barış Manço, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56   DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
21:56   Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Haber
21:56   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Haber
21:56   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Haber
21:55   Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
2.01.2020 22:02:11