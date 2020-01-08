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Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İskenderun'da Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgana verilen cezayı eleştirdi. Eleştirisini sosyal medya hesabı üzerinden yapan Bakan Selçuk, "Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında verilen kararın kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

08.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'ın ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

TEPKİSİNİ TWİTTER'DAN DİLE GETİRDİ

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında "kasten yaralama" suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inandıklarını belirtti. Bakan Selçuk, söz konusu karara karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi.

12 YIL 18 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık Ozan Çeltik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

Ziya Selçuk, Berfin Özek, İskenderun, Hatay, Politika

Kaynak: AA


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