Haberler » Güncel » Bakan Selçuk'tan 'çelme takma' oyunu uyarısı - Haber

Bakan Selçuk'tan 'çelme takma' oyunu uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençler arasında yayılan 'çelme takma' oyununun beyin kanamasına yol açabileceğine ilişkin okullarda duyuru yapıp, öğrencileri uyardıklarını söyledi.

19.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:23Bakan Selçuk'tan 'çelme takma' oyunu uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençler arasında yayılan 'çelme takma' oyununun beyin kanamasına yol açabileceğine ilişkin okullarda duyuru yapıp, öğrencileri uyardıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp, zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık; ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen" ifadelerini kullandı.



Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:32:09