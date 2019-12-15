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Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nin devri konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

15.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:32

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dönemde oldukça fazla gündeme gelen Doğa Koleji'nin devri konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

OKULUN DEVRİYLE İLGİLİ AÇIKLAMANIN ERTELENMESİ PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan, çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Bir grup öğrenci velisi, kolejin devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesi nedeniyle Eryaman Doğa Koleji önünde toplanarak tepkilerini alkış ve sloganlarla ifade etti.

Topluluk adına açıklama yapan veli Gamze Emen, 12 gündür Doğa Koleji öğrenci ve velilerinin mağdur edildiğini belirtti. Bakanlık yetkilileriyle hafta içi yaptıkları görüşmede sorunlarını aktardıklarını ifade eden Emen, şunları kaydetti:

"Bize 'Cuma günü akşam 17.00'ye kadar bekleyin, güzel sonuçları olacak. Çocuklarınızın hakkının devam etmesiyle ilgili B Planı var' denildi. Sabırla bekledik. Okul yönetimden belki ses gelir diye bekledik. Doğa Kolejinin en üst yetkilisi bir mesaj attı. Mesajda, 'Süreç devam ediyor. Olumlu haberleri siz değerli velilerimizle paylaşacağız' ifadesi kullanıldı. Bir açıklama hala yok. 500 bin aile mağdur durumda."

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolejlerinde öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Maaş alamayan öğretmenler, geçen hafta ders bıraktı. Veliler, öğretmenlere destek için genel merkezde protesto gösterisi düzenlemişti.

MEB SORUŞTURMA AÇTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen hafta sonu Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bakanlık, "Olası bir durumda öğrencilerin resmi ve özel okullara nakli için planlamalar yapıldı" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık

Doğa Koleji, Ziya Selçuk, Politika, Güncel


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