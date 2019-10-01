Haberler » Güncel » Haber

Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.

01.10.2019 21:12Bakan Selçuk'tan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan bir videonun yer aldığı paylaşımda bulundu.
Videoda, şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" şiiri, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin çocuk figürleri eşliğinde Gökben Baş tarafından seslendirildi.
Selçuk, paylaşımında, "Şair haklıymış, 'Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyormuş'. Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü." ifadesini kullandı.
Öte yandan, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün stüdyolarında hazırlanan video için kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin gönüllü destek verdiği öğrenildi.

Ramazan Yumrutepe, Dünya Çocuk Günü, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:52 Tbmm'ndeki yeni yasama yılı resepsiyonundan görüntüler
00:51 Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada
00:50 Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
00:49 Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü
00:48 İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı
00:48 Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu
00:46 Ankara'da müstakil evde yangın paniği