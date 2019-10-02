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Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.

02.10.2019 00:03
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan bir videonun yer aldığı paylaşımda bulundu.
Videoda, şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" şiiri, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin çocuk figürleri eşliğinde Gökben Baş tarafından seslendirildi.
Selçuk, paylaşımında, "Şair haklıymış, 'Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyormuş'. Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü." ifadesini kullandı.
Öte yandan, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün stüdyolarında hazırlanan video için kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin gönüllü destek verdiği öğrenildi.
Bakan Selçuk'tan

Ramazan Yumrutepe, Dünya Çocuk Günü, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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