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Bakan Selçuk'tan "Dünya Şiddetsizlik Günü" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür.

02.10.2019 15:40Bakan Selçuk'tan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür." ifadesini kullandı.
Selçuk, 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:
"Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür. Günün birinde kullanma ihtimali ise sırtına yüklediğimiz yük kadardır. Şiddete hayır diyeceksek, bütün gücümüzle ve hep beraber diyeceğiz."

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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