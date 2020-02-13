Haberler » Güncel » Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı - Haber

Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.

13.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:50Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. 10 yaşındaki BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Elanur'u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Ziya Selçuk, Twitter, Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:58:30