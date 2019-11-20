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Bakan Selçuk'tan 'EYT' açıklaması

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, "Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik.

20.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:19Bakan Selçuk'tan 'EYT' açıklaması

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, "Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Selçuk, konuya ilişkin şunları söyledi: "Benim elimde 10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacak. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048'de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyor. Şu anda 52,7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında."

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,



Zehra Zümrüt Selçuk, EYT, Güncel

Kaynak: DHA

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