Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bakan Selçuk'tan Gamze Pala davasına ilişkin paylaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

16.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:19
Bakan Selçuk'tan Gamze Pala davasına ilişkin paylaşım
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen Gamze Pala cinayetine ve davasına ilişkin bir açıklama yaptı. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü.Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala, Selçuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'tan Gamze Pala davasına ilişkin paylaşım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Çorum'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi - Haber 16:40: 2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı - Haber 16:40: Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması - Haber 16:40: Erzurum'da zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı Kovid-19 denetimi - Haber 16:40: Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber