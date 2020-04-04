Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk'tan, 'hayat eve sığar' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'EvdeKal' şarkısının klibini sosyal medya hesabında paylaşarak, 'hayat eve sığar' mesajı verdi.

04.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:17
Bakan Selçuk'tan, 'hayat eve sığar' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'EvdeKal' şarkısının klibini sosyal medya hesabında paylaşarak, 'hayat eve sığar' mesajı verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim bir yandan devam ederken, İstanbul'da bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri müzik öğretmenleri Olcay ve Fatih Kargan ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde 'Çayır Çimen Geze Geze' şarkısının sözlerini 'Çayır Çimen Gezmiyoruz' şeklinde değiştirerek evlerinde söyleyip, klip çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videoyu sosyal medyada paylaştı. Bakan Selçuk mesajında "Sevgili gençler; evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. 'Hayat eve sığar, hep birlikte evde söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'tan, 'hayat eve sığar' paylaşımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı - Haber 18:57: Pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Haber 18:57: Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası - Haber 18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:55: Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber