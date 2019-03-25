Bakan Selçuk'tan Kahramankazan Adayı Serhat Oğuz'a Tam Destek

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'a desteklerinin tam olduğunu belirterek, "Serhat Oğuz Bey'in çok güzel projeleri var. Serhat Oğuz Bey'in projeleri bakanlığımınız faaliyetleri ile örtüşüyor. Biz de bu anlamda elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Ben hemşehriniz olarak da bu desteğin arkasında olacağım" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kahramankazanlılarla buluştu. Bakan Selçuk'u Kahramankazan'a gelişinde Kahramankazan Belediye başkanı Lokman Ertürk, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve vatandaşlar karşıladı.Bakan Selçuk ilk olarak Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ bloklarında vatandaşlarla buluştu. Bakan Selçuk daha sonra annesinin memleketi olan Fethiye Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ovalılar Sitesi'nde vatandaşlarla buluşan Selçuk son olarak ise Kazan Et Kombinası'nı ziyaret ederek, buradaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti."Hemşehriniz olarak aranızdayım"Bakan Selçuk, ziyaretleri sırasında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da cesaretiyle destan yazan Kahramankazanlı kardeşlerim, sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini getirdim. Bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı ayrıca gurur duyuyorum. Kahramankazan 15 Temmuz'da gösterdiği onurlu duruşuyla demokrasimizin, milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha ispat etti. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan ecdadımızın torunlarına yakışan da budur. Bu millet size minnettardır. Bugün ben de Kahramankazan'ın Fethiye Köyü'nden Şadiye Koç'un kızı olarak, bu onurlu davanın ferdi olarak aranızdayım. Görev yapmaktan gurur duyduğum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak aranızdayım. En önemlisi hemşehriniz, kardeşiniz olarak sizlerle birlikteyim. Milli mücadelenin önemli kahramanlarından Satı Kadın'ın yakını, akrabası olarak aranızdayım" dedi."31 Mart, 15 Temmuz kadar önemli"31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuk, "Şimdi tarihi bir seçimin arifesindeyiz. 15 Temmuz ne kadar önemliyse, 31 Mart yerel seçimleri de o kadar önemli. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 31 Mart seçimleri sadece belediye meselesi değil beka meselesidir. Şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılanlara karşı verilen bir mücadeledir bu. Hamdolsun bu illet ittifakının ne olduğunu, kime ve neye hizmet ettiğini biliyor" dedi."Serhat Oğuz sizlere hizmetkar olacak"Selçuk, Serhat Oğuz'un bürokrasideki tecrübesi ile yalnızca belediye başkanı adayı olarak değil, aynı zamanda bir gönül adamı olarak da vatandaşların karşısında olduğunu belirterek, "Halkın içinde halkla beraber, sizlere efendi değil projeleriyle hizmetkar olacak inşallah" dedi.Trilyonluk yatırımları sıraladıKahramankazan'a 12 kez gelen ve ilçeye trilyonluk yatırımlar kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını söyleyen Selçuk, "Cumartesi günü Ankara mitinginde, kendilerinin de dile getirdikleri gibi Kahramankazan'a yapılan yatırımlarla, 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi TeknoHAB, ülkemizin bu alandaki yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak. Sağlıkta da önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. 150 yataklı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin yapımına başlandı. Millet bahçeleriyle ilçemizin çehresi değişecek. Kahramankazan'a bir Millet Bahçesi yapılacak. Termal sağlık ve kongre merkezi kurulacak. Millet Evleri açılacak. 468 dekar araziye 15 Temmuz Bal Ormanı yapıldı. Vakıf ve kültür varlıklarına sahip çıkarak Fethiye Köyü Camii ve Saray Camii onarıldı. 10 km termal su hattı döşenerek termal hamam ve termal otel bağlantısı yapıldı. Ülkemizin ilk müstakil Bocce salonu, 2000 kişilik spor tesisi Kahramankazan'da hizmete girdi. Satıkadın kentsel dönüşüm projesi TOKİ eliyle yürütülerek, sizlerin memnuniyeti ile sonuçlanacak. Kahramankazan tüm bu yatırımlarla adeta bilim ve teknoloji üssüne dönüşecek. Turizmi gelişecek, istihdam ve üretimi artacak" diye konuştu.Serhat Oğuz'a tam destekBakan Selçuk, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un yüz akı projeleriyle seçileceğine inandığını ifade ederek, kendisine tam destek vereceklerini söyledi. Selçuk, "Kahramankazan spor tesisleriyle, parklarıyla, termal tesisleriyle Ankara'nın yerel hizmette öncü ilçelerinden biri olacak. Zaten insana hizmet konusunda Kahramankazan 12 Yıldız Şehri ödülünü almış örnek bir belediye, inşallah bu örnek belediye Serhat Oğuz başkanımızla daha ileriye adımlar atacak ve daha üst seviyelere çıkacak. Şimdi yeni ve muhteşem projeleriyle Serhat Oğuz arkadaşımız, kardeşimiz burada sizlere büyük hizmetler verecek. Serhat Oğuz Bey'in çok güzel projeleri var. Kadınlara meslek edindirme kursları, sosyal yardımların artarak devam etmesi, yaşlı sağlığı merkezi, engelsiz şehir, termal fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi gibi çok çok güzel, değerli, kıymetli projeleri var. Serhat Oğuz Bey'in projeleri bakanlığımınız faaliyetleri ile örtüşüyor. Biz de bu anlamda elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Ben hemşehriniz olarak da bu desteğin arkasında olacağım inşallah. Serhat Oğuz kardeşime çok büyük başarılar diliyorum" diye konuştu.Ertürk'e teşekkür etti"Bugüne kadar başarılı hizmetleriyle göz dolduran Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür ediyorum" diyen Selçuk, "Kahramankazan'da yeni dönemde de Serhat Oğuz kardeşimizle AK Parti'nin gönül belediyeciliği kazanacak inşallah. Bu coşku ve bu heyecanla Kahramankazan'da rekor bir oy oranıyla belediye başkanımızı seçeceğiz. 31 Mart akşamı birlik ve beraberliğimizi yeni bir zaferle taçlandıracağız. 31 Mart yerel seçimlerinin Kahramankazanlı hemşehrilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.Düğünde halay başı, cenazede gözyaşıBaşkan Ertürk de, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde Kazan Köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerinden bahsederek, üretilen hizmetler ve projeleri anlattı. Ertürk, "28 üniversiteye tez konusu olmuş, Avrupa'dan ödüller almış, büyük eserler yapılmış bir ilçeyiz. Ama en büyük eserimiz gönüllerden gönüllere kurduğumuz köprülerimizdir" dedi.Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'da, 15 yıllık başkanlığı süresince düğünde halay başı, cenazede gözyaşı olduklarını, girilmedik ev, sıkılmadık el ve çalınmadık kapı bırakmadıklarını söyledi. Ertürk, siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüklerini belirterek, 15 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ilçeye büyük hizmetler yaptıklarını kaydetti. Ertürk, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Adayı Serhat Oğuz'la bu hizmetlerin Kahramankazan'da devam edeceğinin altını çizerek, vatandaşlardan Oğuz için destek istedi."Ortak akılla yöneteceğiz"Başkan Adayı Oğuz da, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirterek, Kahramankazan'ı birlik ve kardeşlik içinde yöneteceklerini belirterek, "Kahramankazan'ın tüm renklerini, hangi siyasi görüşü benimserse benimsesin, kime oy vermiş olursa olsun tüm kardeşlerimizi kucaklayıp Kahramankazan'ımızı birlik ve beraberlik içinde yöneteceğiz. Kuracağımız Kahramankazan İstişare Meclisi'yle ilçemizde söz söylemek isteyen herkesi dinleyeceğiz. Kahramankazan'ımızı hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anımsattıOğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Ankara mitingi sırasında Kahramankazan'a yapılacak olan yatırımlardan bahsettiğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara mitinginde Kahramankazan'ın adını üç defa anarak, Kahramankazan'da yapımına başlanan 150 yataklı devlet hastanesinden, Kahramankazan'da yapımına başlanan 6 milyar dolarlık bir proje olan ve 25 bin kişilik istihdam yaratacak olan Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden ve Ankara'nın en büyük Millet Bahçesi'nin Kahramankazan'a kurulacağından bahsetti" dedi."İş bulmak boynumuzun borcu"Oğuz, Kahramankazan'da anların en büyük sorununun istihdam olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 25 bin insanımıza yeni bir istihdam kapısı açacak. Bu istihdamı Kahramankazan'da ikamet eden kardeşlerimiz için kullanacağız. Ayrıca, Kahramankazan İstihdam Merkezi kuracağız. Kahramankazan'da 3 bin 100 tane işletme var. Bu işletmelerin personel ihtiyacını buradan biz belediye eliyle takip edeceğiz. İş isteyen herkese inşallah iş bulacağız. Tek şartımız Kahramankazan'da ikamet ediyor olmak. Kahramankazan'da ikamet eden her kardeşime iş bulmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.Çocuklara burs sözüOğuz, yine projeleri arasında yer alan Kahramankazan Eğitim kültür ve Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla, ihtiyaç sahibi çocuklara burs vereceklerini söyledi. Oğuz, "Bu vakfın diğer amacı da açları doyurmak, açıkları giydirmek olacak. Başta ihtiyaç sahibi yavrularımız olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm insanlarımıza yardım edeceğiz" dedi.5 ilkesini sıraladıOğuz, yaklaşık 21 yıllık öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü döneminde hizmet anlayışını 5 ana ilkeye dayandırdığını belirterek, "Bizim hizmet anlayışımız 5 temel esasa dayanır. Bunlar bir insan odaklı olmak, iki çözüm odaklı olmak, üç şeffaf olmak, dört adil olmak ve beş ehliyet ve liyakat esasına göre yönetmek. Kahramankazan'ımızı bu 5 temel esasa göre yöneteceğiz. Bu ilkeler seçim vaadi değil, bizim dünya görüşümüzün inancımızın gereğidir. Size söz veriyorum sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir iş karşınıza gelmeyecek" diye konuştu.Beka seçimi vurgusuOğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin de belirttiği gibi 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimler bir belediye seçimi değil bir beka seçimidir" dedi.Sacayağı uyumuKahramankazan'a bugüne kadar katrilyonlarca TL değerinde yatırım ve hizmet geldiğini söyleyen Oğuz, bu yatırımların iktidar, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinden oluşan sacayağındaki uyum sayesinde geldiğini vurguladı. Oğuz, Kahramankazan'ın bu yatırımlar sonucu, kasaba görüntüsünden kurtularak metropol bir ilçe görüntüsüne kavuştuğunu söyledi. Türkiye'yi 2023'e kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekibin yöneteceğini anımsatan Oğuz, "Geriye Ankara Büyükşehir ve Kahramankazan belediyeleri kaldı. Kahramankazanlı hemşehrilerimizin Ankara Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki'yi, Kahramankazan'da da Serhat Oğuz kardeşlerini başkan seçeceklerine canı gönülden inanıyorum" dedi."Çakılı çivileri var mı?"Oğuz, fitne çıkarmaya çalışan birilerinin kendisini devletin gücünü arkasına almakla suçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Sizin karşınıza gelip bugün süslü laflar edenlerin Kahramankazan'da tek çakılı bir çivisi var mı? Son bir yılda Kahramankazan 665 milyon TL yatırım almış. Kahramankazan'ın tarihinde iğne ucu kadar hizmeti olmayanlar sizden süslü cümlelerle oy istiyorlar. Bu kardeşiniz diyor ki, derdiniz hizmetse üç dönemde hizmetin en güzeli sizlere geldi. Derdiniz adaysa Cumhurbaşkanımız bu kardeşinizi aday gösterdi. Aday da hizmet de hepsi burada. Karşımızdaki insanların Kahramankazan'la ilgili tek bir hizmeti var mı? Bizim arkasına düştüğümüz liderlerimizden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'mızın adayı olmaktan gurur duyuyoruz. Hem AK Parti'nin hem de MHP'nin adayıyım. Bu hizmet bayrağını Lokman Başkanımızdan devralıp daha yukarı taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.""Arkamda devletim, milletim var"'51 projeyi nasıl gerçekleştireceksin' diye soru sordukları belirten Oğuz, "Şu kadar maliyeti var diyorlar. Biz de gururla devletimizi arkamıza alarak, hükümetimizi arkamıza alarak, iktidarımı arkamıza alarak, milletimizi arkamıza alarak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arkamıza alarak bu hizmetlerin hepsini gerçekleştireceğiz diyoruz. Peki bol keseden vaat dağıtanlar onlar kimleri arkasına alıp da, konuştukları o hizmetleri yerine getirecekler. 15 Temmuz gecesine senaryo diyenler bugün aynı safta. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın bir işaretiyle hepimiz sokağa indik mi indik. Ancak karşımızda saf tutanlar 15 Temmuz'a senaryo dedi, Cumhurbaşkanımızı o senaryoyu yazmakla suçladı. Yarın olmaz da hani es kaza seçilirlerse hangi yüzle gidip Cumhurbaşkanı'mızdan bu ilçe için hizmet isteyecekler. Biz bu hizmet bayrağını devralıp sizlere yakışır şekilde hizmet etmeye söz veriyoruz" dedi. - ANKARA