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Bakan selçuk'tan kahvaltı uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.

28.08.2019 15:31 Bakan selçuk'tan kahvaltı uyarısı
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada evde yapılan kahvaltının yerini hiçbir şeyin tutmayacağını söyledi. Selçuk, "Öğretmenlerimiz, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylüyor. Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.
Selçuk, okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde 'Okul Gıdası' logosu kullanılmasını içeren videoyu da paylaşımına ekledi. Videoda, okul kantininde satılacak sağlıklı gıdalar; meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu ve mineralli sular, pastörize süt ve peynir, yoğurt ve ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış ve yağ eklenmemiş sandviçler olarak yer aldı.



Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

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