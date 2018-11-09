Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği Açıklaması

09 Kasım 2018 Cuma 18:01



09 Kasım 2018 Cuma 18:01

ANKARA (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları' da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili açıklamada bulundu. Yönetmelik değişikliğiyle önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydeden Selçuk, düzenleme ile Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma kararının daha esnek ve daha hızlı alınmasını sağlayacağını aktardı. Bakanlık olarak istihdam piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini paylaşan Selçuk, "Gelişmeleri değerlendirmek üzere işverenlerimizle ve çalışanlarımızla sık sık istişarelerde bulunuyoruz. İşçi ve işveren taraflarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda istihdam koruma tedbirleri gündeme geldi. Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır. Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları' da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. B Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır. Kısa çalışma uygulaması, kalıcı bir istihdam tedbiri olmayıp geçiş sürecinde firmaların değişen ekonomik konjonktüre uyumlarını arttırmalarını sağlayan bir tedbirdir. Bu bağlamda, bu tedbir, Bakanlığımızın ortaya koyduğu proaktif yaklaşımın bir yansımasıdır. İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, işçilerimiz ve işverenlerimiz ile istişarelerimize devam edeceğiz. Kısa Çalışma Ödeneği düzenlemesinin ülke ekonomimiz, işçi ve işverenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA