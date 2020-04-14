Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

14.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:02
Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Selçuk, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker'in, koronavirüs tedavisi gördüğü Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Her işi öğrenir, yapar ve bu zor süreci atlatırız yeter ki can sağlığı olsun." dediklerini hatırlatan Selçuk, "Ne kadar haklıymışız. Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sait Murat Teker öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Teker, Ziya Selçuk, Kartepe, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'tan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Denizli'nin birçok bölgesinde sabit pazar uygulamasına geçildi - Haber 15:26: Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok... - Haber 15:26: Erdoğan: "Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum." - Haber 15:26: Vali Yerlikaya 39 kaymakamla video konferans ile toplantı yaptı - Haber 15:26: Denizli'de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin