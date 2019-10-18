Haberler » Güncel » Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.

18.10.2019 19:14Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter hesabından, vefatından kısa bir süre önce ziyaret ettiği Nuri Pakdil'in hasta yatağında yazdığı "Sayın Ziya Selçuk Bey, bizim eve geldi." notunu paylaştı.
Pakdil'in hasta yatağında bile kalem tuttuğuna dikkati çeken Selçuk, "Kısa bir süre önceki en son ziyaretimde bir kağıt isteyip bunu yazmıştı. Hasta yatağında bile titreyen elleriyle kalem tutmak... Bize de nasip olur mu ilmin böylesi? Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.

Nuri Pakdil, Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 "Lütfen bizleri nefessiz bırakmayın"
19:41 "Anlaşma Türkiye'nin siyasi ve askeri zaferidir"
19:40 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir...
19:40 Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: "Terörizmi yenilgiye uğratalım"
19:40 İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi
19:40 Şanlıurfa akçakale'de askeri konvoy hareketliliği
19:37 2. Aile Hayatı Konferansı
18.10.2019 19:43:06