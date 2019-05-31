Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı temennisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, liselere geçişte sınava girecek öğrencilere muvaffakiyet dileyerek, "Sizin heyecanınız, benim heyecanım. Güzel başlangıçlarınız olsun." temennisinde bulundu.
Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınava ilişkin, paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk
, şunları kaydetti:
"Liseye geçişin çocuklarımız için yeni bir başlangıç olduğunu, bir bitiş olmadığını bilhassa velilerimize belirtmek isterim. Liselere geçişte sınava girecek öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Sizin heyecanınız, benim heyecanım. Güzel başlangıçlarınız olsun."
Kaynak: AA
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