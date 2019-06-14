14.06.2019 10:56
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi tatiller" videosu

Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.
"Benim için tatil demek" başlığıyla Bakanlığın ve Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öğrenciler kendileri için tatilin ne anlama geldiğini aktardı.
Öğrenciler, "Benim için tatil demek" ifadeleriyle başladıkları cümlelerini "eğlenmek", "parmak arası terlik", "deniz", "otel", "kafa dinlemek", "mavi sular", "dondurma", "alarm kurmamak" kelimeleriyle tamamladı.
Video sonunda Bakan Selçuk öğrencilere "Hepsi hakkınızdır, iyi tatiller." diye seslendi.
Bakan Selçuk, videoyu Twitter hesabından "İyi tatiller kuzularım" ifadeleriyle paylaştı.
Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel

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