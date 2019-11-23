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Bakan Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı: "Güçlü Öğretmen, Güçlü Gelecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Güne başlamadan, derse girmeden, çocuğun gözüne bakmadan aldığınız her derin nefesin, gemilere doğru üflediğimiz her rüzgarın 'güçlü öğretmen, güçlü gelecek' ritmiyle olmasını dilerim" dedi.

23.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:45Bakan Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Güne başlamadan, derse girmeden, çocuğun gözüne bakmadan aldığınız her derin nefesin, gemilere doğru üflediğimiz her rüzgarın 'güçlü öğretmen, güçlü gelecek' ritmiyle olmasını dilerim" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda güçlü vurgusu yaparak, "Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek. Sevgili meslektaşlarım, hep dedim bir kez daha yineliyorum ki, bir geleceği tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var. Güçlü öğretmenler Öğretmenlerimiz kendilerinde saklı olan o gücü, artık fark etmeliler. Biliyorsunuz, çocuğun hayatına dokunmak, tabiri sık kullanılır öğretmenler için. Ama acaba bu kadar mı? Dokunmak mı yaptığımız, yoksa daha fazlası mı? Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen o geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki, geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir; bir gemi bir milim de olsa, bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir. Güne başlamadan, derse girmeden, çocuğun gözüne bakmadan aldığınız her derin nefesin, gemilere doğru üflediğimiz her rüzgarın "güçlü öğretmen, güçlü gelecek" ritmiyle olmasını dilerim. Bir ülkenin kalp atışı öğretmenin aldığı o nefese bağlı. Bir yere varacaksak eğer, bu hep beraber, birlikte ve sizin gayretinizle olacak. Bir öğretmenler gününden diğerine kadar geçecek olan süre; 12 ay, 365 gün... Her gününü, her anını çocukların geleceği için değerlendirebilen kaç meslek var? Öğretmene bahşedilmiş bu göreve hayranlığımla, öğretmenler günümüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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