27.06.2019 22:38
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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Erzurum 'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.
Bakan Selçuk, gün boyu çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulunduğu Erzurum'da, akşam ise düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi.
Türkiye 'nin farklı kentlerinden gelerek Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde "Oryantiring" eğitimi alan öğretmenlerin gösterisini izleyen Selçuk, ardından semaverin başına geçti.
Selçuk, çay ikramında bulunduğu öğretmenlerle fotoğraflar da çektirdi.Bakan Selçuk'tan öğretmenlere semaver çayı
Kaynak: AA
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