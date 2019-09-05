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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesaplarından öğretmenlere, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var." diye seslendi.

05.09.2019 17:00
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesaplarından öğretmenlere, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var." diye seslendi.
Selçuk, "#gelecekbende" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var. Hadi!" değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımında, öğretmenlerin "Hazırım, buradayım, bekliyorum, hadi!" dedikleri videoya da yer veren Selçuk, videonun sonunda "Çocuklarımız için, eğitim için, gelecek için biz hazırız. Hadi!" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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