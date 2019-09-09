Haberler» Güncel» Haber

Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

09.09.2019 17:54
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
HDP il binası önüne geçen Bakan Selçuk, burada evlatları için oturma eylemini sürdüren annelerle tek tek görüştü.
Selçuk, annelerin ellerini tutarak, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.
Anneler Bakan Selçuk'a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip, evlatlarına duydukları özlemi anlattı.
Selçuk'un, gözyaşı döken anneleri teselli etmeye çalıştığı görüşmede duygusal anlar yaşandı.
Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Ziya Selçuk, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18   Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
18:18   Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
18:18   Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı
18:18   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)
18:17   Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı
18:17   İstanbul'da 112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek vaka
18:17   Bakan pakdemirli, rus yangın söndürme uçağını test etti - 3