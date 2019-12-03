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Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu.

03.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:16Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, üzerinden, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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