Bakan Selçuk'tan Şehit Emniyet Müdürü İçin Başsağlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislere de acil şifalar diledi.
Rize'deki olayın ardından Twitter
hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Bakan Selçuk
, şunları kaydetti:
"Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."
Ziya Selçuk,Altuğ Verdi
11 Aralık 2018 Salı 19:26