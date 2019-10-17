Bakan Selçuk'tan şehit Muhammed bebeğin ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve roketatar mermili saldırıları sonucunda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Selçuk, teröristlerin sivillere yönelik saldırılarında yaralananları ziyaret için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Selçuk, YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin tedavisi devam eden ablası Yasmin ile kaldığı odada görüşerek, baba Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk, ailenin yoğun bakımda tedavisi devam eden diğer kızları Hale'nin durumu hakkında ise doktorlardan bilgi aldı.

Aynı hastanede tedavi gören Akçakale Kaymakamlık personeli Hüseyin Zeyrek'i de ziyaret eden Bakan Selçuk, geçmiş olsun dileğini iletti.

Bakan Selçuk, daha sonra "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı etkinlikte kentte görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.

Program basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA