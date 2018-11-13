13 Kasım 2018, 15:52
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Bakan Selçuk'tan Şemdinli Gazilerine Ziyaret

Bakan Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şemdinli'de yaralanan gazileri ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şemdinli'de yaralanan gazileri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Şemdinli'de yaralanan ve SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren gazileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik'ten gazilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Selçuk, gazilerle yakından ilgilendi. Selçuk, ayrıca gazilerin yakınlarıyla sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.

Ziyarette Bakan Selçuk'a, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şehit ve Gazi Yakınları Genel Müdürü Selim Çelenk, Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç da eşlik etti.
13 Kasım 2018 Salı 15:52