Bakan Selçuk'tan Şemdinli Gazilerine Ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Şemdinli
'de yaralanan gazileri ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk
, Şemdinli'de yaralanan ve SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren gazileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik
'ten gazilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Selçuk, gazilerle yakından ilgilendi. Selçuk, ayrıca gazilerin yakınlarıyla sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.
Ziyarette Bakan Selçuk'a, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
, Şehit ve Gazi Yakınları Genel Müdürü Selim
Çelenk, Ankara
İl Müdürü Bestami Erkoç da eşlik etti.