Bakan Selçuk'tan Şule Çet davasına ilişkin açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli'ne katıldı. Panele Selçuk'un yanısıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Mercan seferberliği altında sadece kadına yönelik şiddetle mücadele edilmeyeceğini kaydeden Bakan Selçuk, kadınların hayatın her alanında aktif olacağı her projenin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kadınlarımıza yönelik tüm hizmetlerimizi mercan Seferberliği altında toplayacağız. Şiddete sıfır tolerans diyeceğiz. Aynı zamanda kadınların annelik rolünü güçlendirecek sosyoekonomik açıdan da daha güçlü olmalarını sağlayacak politikalar ortaya koyacağız" dedi.

"MAHKEMELER TOPLUMUN SESİNE KULAK VERMELİ"

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Şule Çet davasının dün sonuçlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Şule Çet kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettik. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz. Sanıkların aldıkları cezanın kardeşlerimizi, Şule'yi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak bu olaylardaki temel yaklaşımımız yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olmalıdır. O yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri görüyoruz. Ayrıca, mahkemeler takdiri indirim nedenlerini uygularken özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda da diğer herhangi bir suç dosyasındaki gibi davranmamalı ve toplumun sesine kulak vermelidir" diye konuştu.

Ceren Özdemir cinayetine ilişkin de Bakan Selçuk, "Toplumda infial uyandıran bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyor ve müdahil olduğumuz bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz ediyoruz.Son olarak Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Hepimizin bildiği üzere zanlı emniyet güçlerince yakalandı ve ifadesi alındı, suçunu itiraf etti. Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi İçişleri ve Adalet bakanlıklarımızla iş birliği içinde sürdüreceğimizi ve şiddet gündemimizden tamamen çıkana kadar mücadelemizi hukuki zeminde sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" şeklinde konuştu.

