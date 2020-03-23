Bakan Selçuk'tan tartışmalı görüntülere ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.
23.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel