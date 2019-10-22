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Bakan Selçuk'tan TBMM'deki "ilk nöbet" değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) "Nöbetçi Bakan" uygulamasındaki ilk nöbetine ilişkin, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde.

22.10.2019 20:36Bakan Selçuk'tan TBMM'deki
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) "Nöbetçi Bakan" uygulamasındaki ilk nöbetine ilişkin, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim." ifadesini kullandı.
Selçuk, TBMM'de her hafta için 3 "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamındaki bugünkü nöbetine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Paylaşımında öğrenciyken çok nöbet tuttuğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Öğretmenlikten hatırladığım 'sen gençsin, tutarsın' sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" değerlendirmesinde bulundu.

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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