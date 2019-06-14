14.06.2019 18:40
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Bakan Selçuk'tan teşekkür mesajı

Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sona eren 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ilişkin, öğretmenlerden ailelere, okul yöneticilerinden yardımcı hizmetlerde çalışanlara kadar eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sona eren 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ilişkin, öğretmenlerden ailelere, okul yöneticilerinden yardımcı hizmetlerde çalışanlara kadar eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.
Selçuk, Twitter hesabından "eğitimemekişidir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında öğrencilerimize bilgi ve emekleriyle ışık, yürekleriyle rehber, davranışlarıyla örnek olan öğretmenlerimize ve ailelerine, deneyim ve liderliğiyle temsilciliğimizi üstlenen yöneticilerimize, okullarımızdaki işleyişi aksatmadan yürütme gayretinde olan memurlarımıza, çocuklarımızı her sabah tertemiz sınıflarla karşılayan, dikkatleri çocuklarımızın sağlığında, beslenmesinde olan teknik, sağlık ve yardımcı hizmetlerdeki çalışma arkadaşlarımıza, eğitimin bir ekip işi olduğunun bilinciyle yanımızda olan tüm eğitim gönüllülerine şahsım ve ülkemin çocukları adına teşekkür ederim."
Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel

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