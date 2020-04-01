Bakan Selçuk'tan 'ücretli öğretmen ödemeleri' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ücretli öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek ücretlerini almaya devam edecek. Bu, bugünden itibaren olmayıp uzaktan eğitim başladığı günden itibaren geçerli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com