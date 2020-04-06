Bakan Selçuk'tan velilere ekran bağımlılığı tavsiyesi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların günlük ekran hakkını derslerinde kullanıp, eğlenme ve dinlenmeyi ailesiyle iletişim içinde geçirmesi halinde, olası bir ekran bağımlılığının önlenebileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk-ekran ilişkisinin fazla olmaması gerektiğini savunurken, bu süreçte mecburen okulu ekrana taşıdık. Çocuk günlük ekran hakkını derslerinde kullanır, eğlenme ve dinlenmeyi ekranla değil ailesiyle iletişim içinde geçirirse, olası bir ekran bağımlılığını hep birlikte önleriz" dedi.

Kaynak: DHA