Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk'tan velilere "İyi ki varsınız" mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere "İyi ki varsınız" mesajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir video paylaşarak uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.

10.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:15
Bakan Selçuk'tan velilere "İyi ki varsınız" mesajı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir video paylaşarak uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesi ve hemen akabinde uzaktan eğitime başlanılmasının ardından bir video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaştığı video da uzaktan eğitim gören öğrencilerin velilerine "İyi ki varsınız" mesajı verdi.
Paylaştığı video ile velilerin yanında olduklarını aktaran Bakan Selçuk, "Öğrencimizin sevgili ailesi, dünyaca ve milletçe daha önce bir benzerini yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz ve bir kez daha anladık ki; hayat en büyük öğretmen. Bu süreç, bize sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu, ayrılığın bir anda olabileceğini, eğitimin her koşulda her yerde devam edeceğini, anne-babayla iş birliği içinde olmanın ne büyük bir güç olduğunu, çocuklarımız için nasıl kenetlenebileceğimizi, temiz havanın, sosyalleşmenin, okula gidebiliyor olmanın ne büyük bir değer olduğunu öğretti" ifadelerini kullandı.
Yaşanan süreçten, daha olgun, sakin, büyümüş ve kıymet bilerek çıkacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Çocuklarımız da bizde, bugünlerden çok şey öğrenerek, daha da olgunlaşarak, sakinleşerek, büyüyerek ve kıymet bilerek çıkacağız. Bilin ki; mesafe olarak ayrıyız ama buradayız. Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız. Tüm sabrınız, ilginiz, sevginiz ve hoşgörünüzle çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olacağınızı biliyoruz. Biz öğretmenlerin, telefonun diğer ucunda sizlere destek olmak için beklediğimizden, çocuklarımızı çok özlediğimizden ve bugünlerde ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine okullar yeniden açıldığında tüm gücümüzle devam edeceğimizden emin olun" aktarımında bulundu.
Çocukların yaşanan süreci en iyi şekilde tamamlaması için velilerin yanlarında olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Biz hep 'okul aile birliği önemlidir' der, sizi hep arkamızda, elinizi sırtımızda hissederdik. Şimdi siz öndesiniz, biz arkanızdayız. Tüm özlemimiz, sevgimiz ve yapabileceklerimizle çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlaması için sizinleyiz. Gönülden ifade etmek isteriz ki; iyi ki varsınız" ifadelerini aktardı. Bakan Selçuk’tan velilere ’İyi ki varsınız’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Anne, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› genel ››Bakan Selçuk'tan velilere 'İyi ki varsınız' mesajı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:51: Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir