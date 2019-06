Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum." ifadesini kullandı.Selçuk, sosyal medya hesaplarından, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili paylaşımda bulundu.Bugün liselerden uğurlanan ve yarın üniversite sınavına girecek gençlere söylemek istediği birkaç cümlesi olduğunu belirten Selçuk, "Sevgili gençler, bilmenizi isterim ki üniversite sınavından yüksek puan almak, herhangi bir yere yerleşmek ve o okulu bir şekilde bitirmek çok önemlidir elbette ama tam bir başarı değildir." değerlendirmesinde bulundu.Selçuk, başarı bir gökkuşağı ise sınavın sadece oradaki bir yağmur damlası olduğuna işaret ederek, "Hayatınızdaki o gökkuşağını açtıracak olan şey sizin kendinizi keşfetmeniz, iç motivasyonunuz, yaşam coşkunuz, kendi düşünceleriniz, deneyerek bulduklarınız, kendi hayat yolculuğunuzda biriktirdiklerinizdir." ifadesi kullandı."Her öğrenci aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır"Her öğrencinin bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum. Gün gelir de hepimiz bu bakış açısında buluşabilirsek, işte o zaman birbirimize başarılar dileyebileceğiz. O yüzden sevgili gençler sadece sınavda değil bütün bir yaşam yolculuğunda başarılar dilerim tüm kalbimle."Selçuk, paylaşımında "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır." yazılı fotoğraf karesine de yer verdi.