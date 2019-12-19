Bakan Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigmal değişikliğin en...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Tasarım beceri atölyelerini gezmesiÇocuklarla sohbet etmesi görüntüleriMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na gelme görüntüleriMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması- Bakanı Selçuk: "Tasarım beceri atölyeleri bizim eğitim sistemimizdeki paradigma değişikliğin en büyük araçlarından biridir"

ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.

Kaynak: AA