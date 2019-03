Bakan Selçuk Teşvik Paketinin Detaylarını Açıkladı

Kaynak: İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni teşvik ile vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı göstermek istiyoruz. Yeni teşviğin yanı sıra mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılamaya devam edeceğiz" dedi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, 2002 yılında Ankara'da aktif sigortalı kişi sayısının 1 milyon olduğunu, bugün ise bu rakamın 2 milyonu aşmış durumda olduğunu aktardı. "Biz büyük bir büyüme hedefiyle emin adımlarla yürümekteyiz" diyen Selçuk, Ankara'da ortaya çıkan bu tablonun Türkiye'deki kalkınma ve gelişimin göstergesi olduğuna işaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir istihdam teşvik paketi hazırlanması konusundaki talimatını anımsatan Selçuk, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yoğun bir gündemde yeni teşvik paketinin açıklandığını aktardı."Aile kurulmasını teşvik etmiş olacağız"2 buçuk milyon ilave istihdamın 10 milyon kişiye ilave AŞ anlamına geldiğini dile getiren Selçuk, "İnanıyoruz ki istihdam seferberliği sayesinde vatandaşlarımızın yüzü daha fazla gülecek, evde daha fazla AŞ olacak. Birlikte daha çok çalışarak, üreterek ülkemizde üst çıtayı yükselteceğiz. Bakanlığın aile tarafıyla da ilgili olarak da istihdamın güzel bir tarafı var, insanlar işe girdikten sonra evleniyorlar. Daha fazla iş olunca daha fazla aile kurmalarını da teşvik etmiş olacağız. Aile devlet ve millet olmanın en temel noktası. Vatandaşlarımıza sağladığımız her istihdamla ailelerimizi de güçlendirmiş oluyoruz. Bu anlamda istihdam seferberliği hem işverenlerimiz hem de gençlerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Sahip olduğumuz genç nüfusumuz Türkiye'nin en büyük şansı geleceği, gücüdür. Bu gücü süratle istihdamın içine sokmak durumundayız" ifadelerinde bulundu.Teşvik paketlerinde neler var?Bakanlığın İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında sunduğu teşvik paketlerinin detaylarını aktaran Selçuk, "İşverenlerimiz her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı göstermek istiyoruz. Şimdi işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vakti. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde arttırarak yerli alımlardan bahsettik, milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Yeni teşviğin yanı sıra; mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılamaya devam edeceğiz. Ayrıca 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan işyerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği vermeye devam edeceğiz. Prime Esas Kazanç (PEK) tutarı üzerinden düzenli ödeme yapanlara 5 puan prim indirimimiz çalışan başına 128 ila 960 TL arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor. 5 puana ilaveten 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere 6 puanlık indirim daha yapılıyor" diye konuştu.Selçuk, yurtdışına işçi götürenlere genel sağlık sigortası priminde 5 puan indirim, Ar-Ge faaliyeti yürüten işverenler ile kültür yatırım ve girişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya yakın indirim gibi diğer Bakanlıklarla yürütülen özellikli teşviklerin de sürdüğünü kaydetti. - ANKARA