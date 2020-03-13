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Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama...

Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.

13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
Bakan Selçuk:
Bakan Selçuk: "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı."

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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