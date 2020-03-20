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Bakan Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen...

Anadolu Ajansı Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

20.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:30
Anadolu Ajansı Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı 'nın soru sorması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." Bakan Selçuk: ’Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen...

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk: "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen...
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı, Kazancı, Güncel

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