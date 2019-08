Bakan Selçuk: "Türkiye'nin kaderine birlikte sahip çıkacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , " Türkiye , uyguladığı sosyal hizmet politikalarıyla çok daha güçlü bir şekilde geleceğine sahip çıkıyor. Milletimizin devletiyle her zaman el ele vereceğinden hiçbir şüphem yok. Bizler ne yaparsak birlikte yapacak, Türkiye'nin kaderine birlikte sahip çıkacağız." dedi.Bakan Selçuk, Darülaceze Başkanlığınca yenilenen Darülirfan Toplantı Salonunun açılışı nedeniyle düzenlenen "Darülaceze Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu salonun yenilenmesini, hayra, iyiliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir toplumun yansıması olarak gördüğünü ifade etti.Hayır ve iyiliğin Türk milletin her daim davası ve şiarı olduğunu dile getiren Selçuk, Türk toplumunun "Veren el alan elden daha hayırlıdır" felsefesiyle her zaman dara düşene, muhtaca, mağdura el uzatan bir toplum olduğunu vurguladı.Selçuk, Darülaceze'nin bir asrı aşan tarihiyle sosyal devlet ve sosyal hizmet anlayışının tarihteki en somut, en öğretici, en ilham verici örneklerinde biri olduğunu belirtti. Selçuk, "Bu vesileyle, ülkemize bu şefkat ve hayır müessesesini kazandıran Abdülhamid Han'ı minnetle, saygıyla yad ediyorum. Sultan Abdülhamid'in, Darülaceze'nin kuruluşundaki şahsi servetinden yaptığı bağışları hayır ve iyilik anlayışımızdaki ilham verici bir örnek olarak görüyorum. Bunun hepimiz ve varlık sahibi bütün vatandaşlarımız için sembolik bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Darülaceze'den hükumetimiz ve Bakanlığımız olarak da ilham alıyoruz. Devletin milleti ile bir asrı aşkın bir süredir ne kadar kucaklaştığının bir nişanesi olarak görüyoruz." diye konuştu."Dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk"Türkiye'nin sosyal hizmet ve yardım alanlarında yapılan icraatlarla 2002 yılından bu yana büyük bir değişim yaşadığına işaret eden Selçuk, sosyal hizmetlerin çocuklardan kadınlara, engellilerden yaşlılara ailenin tüm fertlerini kapsayacak şekilde birçok hizmet alanına kavuştuğunu kaydetti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"AK Parti hükumetleri döneminde, 'sosyal politika', 'sosyal yardım' ve 'sosyal devlet' kavramları 2002 sonrasında hem partimizin hem de hükumet programlarında eylem planları içerisinde yer aldı. Vatandaşlarımızın muhtaç ve mağdur durumda kalmamaları için, toplumun bütün kesimlerine yönelik politikalar oluşturduk. Rakamlara baktığımızda bu değişimi çok net olarak görüyoruz. Öyle ki yaptığımız bütçe artışlarıyla sosyal harcamalara ayrılan kaynağı tam 33 kat arttırdık. 2002'de sadece 1,3 milyar lira olan sosyal yardım harcamalarımız bugün 43 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar sosyal yardım alanında hayata geçirdiğimiz projeler ve geliştirdiğimiz yeni politikalarla, yoksullukla mücadelede de büyük bir dönüşüm başlattık. Bunu uluslararası göstergelerde de görüyoruz. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlası'nda dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk.""Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını saniyede tespit ediyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiklerini dile getiren Selçuk, her vatandaşın eğitim, sağlık, barınma, iaşe gibi temel ihtiyaçlarının arkasında durduklarını ve onurlu bir hayat sürme hakkına sahip olduğuna inandıklarını ifade etti.Bakan Selçuk, teknolojinin imkanlarını kullanarak, sosyal yardımlar alanında daha hızlı ve etkili bir hizmet üretmek üzere gereken adımları attıklarını belirterek, şunları söyledi:"Geliştirdiğimiz Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 15 ayrı kurumdan, 29 ayrı sorgulama ile saniyelik sürelerde tespit ediyoruz. Böylelikle sosyal yardımlardan yararlanma işlemini hem hızlı ve hem de basit bir hale getirdik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ve SOYBİS'le bütünleşik sistemi hayata geçirdiğimizde, sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir olanların istihdama yönlendirilmesi sağlayarak, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendireceğiz. 'Sosyal Yardım Artı' uygulamamızla da sosyal yardım-sosyal hizmet ilişkisini kuracak ve hatta sosyal yardım faydalanıcılarının ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine ulaşmalarını da sağlıyoruz.""Aileye güvende yüzde 94'le ilk sıralardayız"Sosyal hizmet politikalarında aile odaklı bir yaklaşımı esas aldıklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:"Ailenin korunmasını, aile yapımızın güçlendirilerek fonksiyonlarının artırılmasını, toplumsal huzur açısından anahtar unsur olarak kabul ediyoruz. TÜİK'in 2018 Yaşam Memnuniyeti istatistiklerine göre, ülkemiz nüfusunun yüzde 74'ü kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade ediyor. Aileye güven açısından da 2017 Dünya Aile Haritası Raporunda Türkiye yüzde 94'lük oranla ilk sıralarda yer alıyor. Diğer yandan madde bağımlılığında ülke genelinde toplam 572 bin 418 kişiye 'Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma' eğitimi verdik."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evliliği teşvik etmek amacıyla çeyiz ve konut hesabı gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini, ayrıca gençleri "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile evlilik hayatına hazırladıklarını aktardı.Çocukların aile kavramının en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Aile merkezli hayatı bakıma muhtaç çocuklar için de temel esas kabul ediyoruz. Bugün 126 bin çocuğumuza Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapıyoruz. Böylece çocuklarımızın aile yanında kalarak hayata hazırlanmasını sağlıyoruz. Koruyucu aile ve evlat edindirme uygulamalarıyla da çocuklarımızın aile yanında bakımını sağlıyoruz. 2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuk varken, bugün 5 bin 631 koruyucu ailenin yanında 7 bine yakın çocuğumuz var. Buradan hareketle, çocuk hizmetleri alanında önemli bir dönüşümü gerçekleştirerek ülkemizde koğuş türü yapılanmanın olduğu Çocuk Yurtları ve Çocuk Yuvaları dönemini kapattık. Kurum bakımı altındaki çocuklarımıza ev ortamı sunan Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evlerinde bakıyoruz. Bakanlığımız koruması altındaki 14 bini aşkın çocuğumuza bu bilinçle sahip çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.Bakan Selçuk, kadına yönelik işlenen suçları insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak gördüklerini, şiddete karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti."Gündüzlü Yaşam Merkezi sayısını 44'e çıkaracağız"Hükumetin yaşlılara dair vizyonunu ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde şubat ayında 1. Yaşlılık Şurası düzenlediklerini anımsatan Selçuk, tüm tarafların katkılarıyla 2019-2023 "Türkiye Yaşlı Vizyon Belgesi" hazırlık çalışmalarını da tamamladıklarını kaydetti.Yaşlıların ailelerinin yanında olmasını sağlayan uygulamaları hayata geçirerek aile bütünlüğünü ve kuşaklar arası dayanışmayı koruduklarını ifade eden Selçuk, yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne alarak 168 bin yaşlıya evde bakım desteği verdiklerini söyledi. Selçuk, özel huzurevleri ile Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 27 bin kişiye hizmet sunduklarını aktardı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 Gündüzlü Yaşam Merkezi ile ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yaşlılarımız için bu sayıyı yıl sonuna kadar inşallah 44'e çıkaracağız. Ayrıca ailelerimizin baktığı yaşlı büyükleri, yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. Artık ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için bu süreyi 45 güne çıkardık. Ayrıca gündüzlü bakım hizmetleri modelini de yaygınlaştırıyoruz. Yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşlarımızda da süratle ihtisaslaşmaya doğru gidiyoruz.""Engelli vatandaşlara 14 milyarEngellilerle ilgili yaptıkları çalışmalara değinen Selçuk, "Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 6 milyar 675 milyon lira ödeme yaptık. 2019 yılında engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 14 milyar lira sosyal yardım sağlayacağız. Bu rakam toplam sosyal yardım bütçemizin 4'te birine denk geliyor. Ayrıca engelliler için 52 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım hizmetini bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştıracağız. İşte sosyal devlet olmanın gereği budur." ifadelerini kullandı.Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelliler ve aileleri için yatılı bakım hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, 351 bakım merkezinde 26 bin engelliye hizmet sunduklarını, 2002'de 2 bin 600 engelli kurum bakımı için sıra bekliyorken, bugün bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşın bulunmadığını belirtti.Bakan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye, uyguladığı sosyal hizmet politikalarıyla çok daha güçlü bir şekilde geleceğine sahip çıkıyor. Bundan ülkem ve milletim adına emin olduğumu ifade etmek isterim. Milletimizin devletiyle her zaman el ele vereceğinden hiçbir şüphem yok. Bizler ne yaparsak birlikte yapacak, birlikte Türkiye'nin kaderine sahip çıkacağız. Hayrın ve iyiliğin dünyasını hep beraber inşa edeceğiz. Darülirfan'da buluşmamızın en önemli anlamının bu olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bu güzide salonumuzun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine Darülaceze'nin hazırladığı bir başka proje olan Sosyal Hizmet Şehri'ne de siz değerli gönüllülerimizin, iş insanlarımızın destek olacağına yürekten inanıyorum."Selçuk, konuşmasının ardından Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve diğer misafirlerle Darülaceze'nin yenilenen toplantı salonu Darülirfan'ın açılış kurdelesini kesti.