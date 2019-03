Bakan Selçuk: "Türkiye, Verilen Desteklerle Son 15 Yılın Rekorunu Kırdı"

Kaynak: İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, verilen desteklerle Türkiye'de yatırım yapmanın her geçen gün kolaylaştığını belirterek, "2007'den bu yana tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel ekonomik sürecinde 8,5 ilave istihdam yaparak, AB ülkeleri arsında ilk sırada yer aldık. Türkiye, verilen desteklerle son 15 yılın rekorunu kırdı" dedi.TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşmasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmaya ev sahipliği yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Aydın oda ve borsaları olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine sahip çıkıyoruz. İş demek AŞ demek, AŞ demek bereket demek, huzur demek. Biz tarih boyunca özgür olmuş bir milletin fertleriz. Bizde işçinin alın terini soğumadan, emeğinin karşılığını ödemek vardır. Bizde sınıfsal bir ayrım, sınıfsal bir çatışma yoktur. Biz işçi işveren el ele veren bir toplumun fertleriyiz. Biz Aydın oda ve borsaları olarak TOBB Başkanımız nezdinde verdiğimiz sözün arkasındayız. Sizlerin vereceği destekle verdiğimiz sözü tutarız" dedi."Türkiye tarihinde böyle bir destek verilmedi"İş dünyasına sağlanan teşvik ve desteğin öneminden söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da "Allah Aydın'a her şeyi vermiş. Buraya her geldiğimde enerji depolayıp gidiyorum. Buradan aldığım enerjiyi, gittiğim yerlerde Anadolu'ya dağıtıyorum. Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Aydın, sanayi ve turizmi ile de önemli bir yere sahip. Antep'in baklavası ve Malatya'nın kayısından sonra Türkiye'de coğrafi işaret alan üçüncü ürün Aydın inciri. Aydın'daki oda ve borsalar dünyanın önde gelen şehirlerinde hangi hizmetler veriyorsa, onlarda aynı hizmetleri veriyor. Hepsi de 5 yıldızlı, hepsini kutluyorum. Aydın Valimiz de, oda ve borsaların katkılarıyla özel sektöre destek vererek istihdam seferberliğine sahip çıkıyor. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısının ardından tüm kurumlarla birlikte çalışarak yeni, kapsamlı ve cesur bir destekleme planı hazırlandı. Yeni bir işsizi işe aldığınızda, her şeyi devletten. Maaşı, sigortası her şey, bundan daha güzel destek olur mu? Ekonomik sıkıntısı olan esnafımıza da destek veriliyor. 3 ay boyunca işten çıkarılmayan işçinin masrafları da İşsizlik Fonundan karşılanacak. Sıkıntı devam ederse, kararı işveren verecek. Tüm bunların mimarı Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'tur. Başka kendisi olmak üzere, tüm personeline teşekkür ediyoruz. Bizde TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalar olarak bu istihdam seferberliğini sahip çıkarıyoruz. Tüm illerde kurduğumuz tanıtım ofisleriyle bu destekleri tanıyor ve en kapsamı şekilde katılımı sağlamaya çalışıyoruz. Hatta bizzat işverenleri ziyaret ederek gerekli yardımı yapıyoruz. Tüm işverenlere buradan çağrıda bulunuyorum. Bu tarihi teşvik ve desteklerden faydalanın. Türkiye tarihinde böyle bir teşvik ve destek görülmemiştir. Ekonomimizin büyümesi ve Türkiye'nin geleceğine katkı bulunmak için en az 1 işsizi işe alın. Bu sayede hem bu dünyada hem de gerçek alemde karşılığını alacaksınız" diye konuştu.Vali Köşger'den işverenlere davet2019 yılı istihdam seferberliğinin Aydın ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Vali Köşger ise şöyle konuştu:"Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci yaşadığımız süreçte bütün dünyada yaşanan en büyük sıkıntı işsizliktir. İstihdamın artması ve işsizliğin azaltılması için ekonomik büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin en telem amacıdır. Bunun çözümü, doğru planlama ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmaktır. Bunun için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Yerel işbirlikçilerle, devletimiz el ele vererek bu sıkıntıların üstesinden gelecektir. Aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olan bu istihdam seferberliği sayesinde gönülden gönüle köprüler kurulacağına inanıyorum. Aydın ve Türkiye hepimizin. Taş üstüne taş koyarak ulaşmak istediğimiz hedeflere doğru yol alırız. İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bu bilinçle tüm işverenlerimizi bu destek ve teşviklerden yararlanmaya davet ediyorum.""Türkiye son 15 yılın rekorunu kırdı"Denizli'de yaşanan depremin ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Selçuk, "Şanlı tarihimizden aldığımız şuurlar ülkemizi daha iyi yerlere taşımak için gayret gösteriyoruz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, Türkiye büyümeye devam ediyor. Ekonomik veriler bakımında birçok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumdayız. Hükümetlerimiz ortaya koyduğu reformların yansımalarını uluslararası göstergelerde görmekteyiz. Her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. Türkiye iş yapma bakımından sağlanan kolaylıklar sayesinde 190 ülke arasından 43.'lüğe yükselerek son 15 yılının rekorunu kırdı. Sigortalı işçi sayımız her geçen gür artıyor. Ortaya koyduğumuz bu teşvik ve desteklerle 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz. İstihdam seferberliğini başlattığımız günden itibaren geçen yıla göre işe yerleştirmelerde yüzde 10'a yakın artış yaşandı. 2002 yılında aktif gücü programlarına katılan işsiz sayısı bin 500 vatandaşımız yararlanırken, son 15 yılda 500 bine çıkardık. Bu istihdam seferberliğine destek veren tüm işverenlere teşekkür ediyorum. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'den itibaren küresel ekonomik krizin yıkıcı etkilerini yaşanırken, Türkiye çok şükür bu kadar yıkıcı etkiler yaşamadı. Küresel krizden bu yana 8,5 ilave istihdam yaparak, AB ülkeleri arsında ilk sırada yer aldık. Yılsonuna kadar yapılacak 2,5 milyon ilave istihdam 10 milyon insanın yüzünün gülmesi demek. İstihdamın ekonomik ve sosyal anlamda katkıları var. Yapılacak istihdamla hem ekonomimize hem de aile yapımıza önemli bir katkı sağlayacağız. Sizler çalışıp büyümeye devam edin, bizler de sizlere destek olmaya devam edelim. Çalışma hayatımızı desteklediğiniz ve ekonomimize can verdiğiniz can suyu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Programın sonunda istihdam seferberliği kapsamında geçtiğimiz yıl Aydın'da en çok işçi alımı yapan firmalar ödüllendirildi. Aydın Ticaret Odası (AYTO) M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılan İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması'na, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Başkanı M. İstihdam Seferberliği Aydın Buluşması kapsamında İŞKUR ile 32NET Bilgi Teknolojileri firması arasında imzalanan istihdam Garantili Meslek Eğitim Kursu kapsamında 75 kişi ve ayrıca sigortalı olarak 25 kişi olmak üzere toplamda 100 kişilik müşteri hizmetleri merkezinin açılışı TBMM Başkan Vekili Bilgiç ve Bakan Selçuk ile protokol tarafından yapıldı. 31 Mart tarihinde kadar 75 kişi daha işe alınacak olan çağrı merkezinde, yıl sonuna kadar istihdam edilen kişi sayısının 700 kişiye ulaşması hedefleniyor.