Bakan Selçuk'un Burkina Faso Ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı için gittiği Burkina Faso'da üst düzey temaslar gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk 'un İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak ile katıldığı konferansın ilk günü Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.Konferansın dönem başkanlığını Burkina Faso'ya devreden Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin kadının toplumdaki statüsünü iyileştirmek için yaptığı çalışmalarla dünyada ve İslam coğrafyasında model bir ülke konumunda olduğunu belirtti.Selçuk, "Türkiye olarak, İslam ülkelerinde ailenin ve kadının statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almaları için çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2016'da İstanbul 'da 13. İslam Zirvesi'nde sunduğu öneri ile İİT Kadın Konseyinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, bu kapsamda büyük çalışmalara imza atıldığını vurguladı.Türkiye'de aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren ve ailenin bir toplumun temel yapı taşı olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:"Aile bir toplumun temel yapı taşı oldu. Kadınların ve kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli gelişme kaydedildi. Kadınlarımızın yüzde 97'sinin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlandığını ve bebeklerini hastane ortamında dünyaya getirdiklerini gururla ifade edebiliriz. Bebek ölüm oranları son 5 yıl içinde yüzde 24 azalmıştır."Kadınların karar alma mekanizmalarında bulunmasının kadın bakış açısının politikalara yansıması açısından önemli olduğuna değinen Selçuk, Türkiye'de son 16 yılda parlamentodaki kadın milletvekili oranının yüzde 4,4'ten yüzde 17,45'e yükseldiğini ve ayrıca uzmanlık gerektiren mesleklerde faaliyet gösteren kadın oranının da yüzde 33 bandının çok üstünde olduğunu bildirdi.İİT Kadın Danışma Konseyinin öneri ve katkılarıyla, Türkiye'de kadınların ihtiyaçlarına özel tasarlanmış bir kadın güçlendirme merkezi kurulması yönünde çalışma başlattıklarına dikkati çeken Selçuk, üye ülkeleri pilot uygulamaya destek vermeye davet etti. Filistin 'deki drama dikkati çektiSelçuk, terörün, mezhepçiliğin ve zulmün İslami yaşam tarzıyla bir ilgisinin olmadığına işaret ederek, "Ümmeti bölen konular sadece masum insanların daha büyük acılar çekmesine sebep olmaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmasında Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çeken Selçuk, ulusal ve uluslararası her ortamda Filistin ve Filistinli kadınların karşılaştıkları zulüm ve ayrımcılığın dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Selçuk, "(ALLY for Future) Genç Kadınlar Liderlik Programı"nın Türkiye'nin dönem başkanlığında düzenlendiğini, her bir buçuk yılda bir yinelenmesinin planlandığını ve bu programı desteklemeye devam edeceklerini aktardı.Selçuk ayrıca kadına karşı şiddeti insanlığa ihanet olarak gören bir bakış açısıyla çalıştıklarını anlattı.Liderlik becerilerinin geliştirilmesiİİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak da söz konusu program ile kadınların liderlik becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.Esra Albayrak, 45 ülkeden 55 genç kadının bu programa katılarak yaşam boyu sürecek bir dayanışma ağında yerlerini aldığını vurgulayarak, "Bu programın daha güçlü bir Müslüman kadın neslinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Konferansta ele alınan diğer projelerin yanı sıra, kadınlar için tasarlanan Mülteci Güçlendirme Merkezi projesinin altını çizmek istiyorum. İlki Türkiye'de başlatılacak bu projenin, yoğun sayıda mülteciye ev sahipliği yapan diğer ülkelerde de uygulanması planlanıyor." bilgisini verdi.Bu arada başkanlığını Esra Albayrak'ın üstlendiği Kadın Danışma Konseyinin önerileri çerçevesinde ilk defa verilen Kadın Başarı Ödüllerine Asya bölgesinden Türkiye (Kadın ve Demokrasi Derneği), Arap bölgesinden Filistin (Hiba Nazmi Al Hamdi) ve Afrika Bölgesinden Burkina Faso (RAMA Vakfı) layık görüldü.Bu kapsamda Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Yönetim Kurulu üyeleri, aldıkları ödülü Burkina Faso'da kanserle mücadeleyi destekleyen bir kuruluş olan "KIMI Vakfı"na bağışladı.Heyeti, Burkina Faso Cumhurbaşkanı kabul ettiBu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, temasları kapsamında Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve eşi ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arası tecrübeler aktarıldı, iş birliği fırsatları değerlendirildi.Türk heyeti sonrasında Burkina Faso Kadın, Ulusal Dayanışma ve Aile Bakanı Helene Marie Laurence Ilboudo ile de görüştü. Görüşmede, kadın, çocuk ve aile konularında yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde düzenlenen programda kadın ve üreme sağlığına dair çalışmaları da bulunan RAMA Vakfı yetkililerinden bilgi aldı.Bakan Selçuk, konferansın ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de İİT üyesi ülkelerde kadınların güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar konuşuldu.Ayrıca Afganistan , Endonezya, Bangladeş Lübnan , Mali, Pakistan ve Yemen heyetleri ile de görüşmelerde bulunuldu.İhtiyaç sahipleriyle görüştülerBakan Zehra Zümrüt Selçuk ile İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, TİKA'nın Uluslararası Medine Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlediği yardım programına da katılarak ihtiyaç sahibi kadınlarla buluştu.Selçuk, bine yakın kadının katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların eğitimini çok önemsediklerini, eğitimli kadınların geleceği inşa edebileceğini belirtti.Okulun Türk ve Burkina Fasolu çalışanlarıyla sohbet eden Selçuk ve Albayrak, ziyaret ettikleri sınıfta öğrencilere hediyeler verdi.Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, TİKA yetkilileri, KADEM Yönetim Kurulu üyesi Sevim Zehra Can Kaya 'nın da katıldığı programda, kadınlara 500 kolilik yardım dağıtımı yapıldı.Bakan Selçuk ve Türk heyeti temasların ardından yurda döndü.