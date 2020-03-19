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Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına belediyelerden ürünlü destek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Belediyelerden destek geldi.

19.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:26
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına belediyelerden ürünlü destek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Belediyelerden destek geldi. Birçok Belediye Başkanı, ilk teneffüste öğrenciler için memleketlerine özgü ürünler göndereceklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı, 2 gün önce sosyal medya Twitter hesabından öğrencilere seslendi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bakan Selçuk'un bu mesajına birçok belediyeden destek geldi. Belediye Başkanları, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, öğrenciler için memleketlerine özgü ürünler göndereceklerini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN DONDURMA, KOCAELİ'DEN PİŞMANİYE

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bakan Selçuk'un paylaşımına yanıt vererek, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın Bakanım; 40 dakikak teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "40 dakikalık teneffüs Pişmaniyesiz olmaz. Sayın Bakanım; çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye karşılamak istiyoruz. 81 il'den 81 okula pişmaniyeler bizden" dedi. Bursa, Ordu, Tokat, Çankırı, Trabzon, Çorum belediye başkanları da '40 dakika teneffüs' sözüne destek vererek, memleketlerine özgü ürünler göndereceklerini açıkladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

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