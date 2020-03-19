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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Antalya'dan muz ve portakal desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilde 81 okula portakal ve muz gönderme sözü verdi.

19.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:56
Bakan Selçuk'un
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilde 81 okula portakal ve muz gönderme sözü verdi.
Böcek, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." paylaşımına yanıt verdi.
Başkan Böcek, mesajında, "Bu dünyada çocuklarımızdan değerli neyimiz var ki? Uzun teneffüste onlara bol bol C vitamini lazım. Sayın Bakanım 81 ilde 81 okula portakal ve muzlar Antalya'dan geliyor." ifadelerini kullandı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de "Sayın Bakanım başlattığınız 'İlk teneffüs 40 dakika' uygulamasına biz de katkı koyalım. Portakalın yüksek C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artıralım, onlara enerji olalım. İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden." paylaşımında bulundu.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ise çocuklara coğrafi işareti alınarak tescillenen "karyağdı" armudunu göndereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Muhittin Böcek, Ziya Selçuk, Antalya, Güncel

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