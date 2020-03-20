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Bakan Selçuk'un "İlk Teneffüs" Paylaşımına Başkan Acar'dan Destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan destek geldi.

20.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:34
Bakan Selçuk'un
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan destek geldi.
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı, 2 gün önce Twitter hesabından öğrencilere seslendi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk'un bu mesajına Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan destek geldi. Acar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Sevgili öğrencilerimiz; Bakanımız Ziya Selçuk'un başlattığı bu güzelliğe biz de Kızılcahamam Maden Suyu ve kek ikramı ile katılıyoruz. Okulların açıldığı gün, ilk teneffüste ilçemizde öğrenim gören 3800 öğrencimize Kızılcahamam C-Plus Maden Suyu ve kekleri bizden."
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Kaynak: AA

Etiketler : Süleyman Acar, Kızılcahamam, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

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