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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Delice'den "üzüm pekmezi" desteği

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 81 ilde 81 okula üzüm pekmezi ve Delice beyazı üzüm fidesi gönderme sözü verdi.

20.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:28
Bakan Selçuk'un
Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 81 ilde 81 okula üzüm pekmezi ve Delice beyazı üzüm fidesi gönderme sözü verdi.
Özdem, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına destek verdi.
Turgut Özdem, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın belirleyeceği 81 okulumuza, yavrularımızın 40 dakikalık teneffüste içmeleri için ilçemizin tadı olan olan üzüm pekmezimizi göndereceğiz. Ayrıca pekmezin yanında okul bahçelerine dikilmesi için Delice beyazı üzüm fidesi de göndereceğiz. Delice olarak biz de bu şekilde destek olmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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