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Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına kahve desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisinden destek geldi.

19.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:55
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına kahve desteği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisinden destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisinden destek geldi. Birçok Belediye Başkanı, ilk teneffüste öğrenciler için memleketlerine özgü ürünler göndereceklerini açıklamaları üzerine Bayramefendi Osmanlı Kahvecisinden de öğretmenlere destek geldi.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecilerin sahibi Boğaçhan Göksu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada: "Bakanım Ziya Selçuk, öğretmenlerimizi es geçmek olmaz. 40 dakikalık teneffüste, 40 yıl hatırı olan kahve de bizden gelsin. 81 ilde 81 okulumuzda öğretmenlerimize kahveler bizden." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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