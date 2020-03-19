Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2) - Güncel

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2)

RİZE'DEN ÇAYMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi.

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2)

RİZE'DEN ÇAY

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize 'den geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüse çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okulumuza çaylar, çayın başkenti Rize'den" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading