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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına lokumlu destek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum gönderme sözü verdi.

20.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:11
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum gönderme sözü verdi.
Zeybek, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Başkan Zeybek, mesajında, "40 dakika teneffüste dünyaca ünlü 'Afyon lokumu' tatmadan olmazdı. Bakanım Ziya Selçuk, lezzetin başkenti Afyonkarahisarımızın meşhur lokumu ile öğrencilerimizin ağzını tatlandırmak isteriz" ifadelerini kullandı.
Zeybek, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın lokumu, sucuğu ve çeşitli lezzetleriyle meşhur bir şehir olduğunu bildirdi.
Öğrencilere destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıklarını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:
"Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Biz de şaşırdık. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyon lokumu ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz için de lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız." Bakan Selçuk’un ’ilk teneffüs’ paylaşımına lokumlu destek

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına lokumlu destek
Etiketler : Ziya Selçuk, Afyon, Güncel

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