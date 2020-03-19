Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Rize'den çay desteği - Güncel

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Rize'den çay desteği

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 81 ilde 81 okula çay gönderme sözü verdi.

19.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:28
Bakan Selçuk'un

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 81 ilde 81 okula çay gönderme sözü verdi.


Metin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." tweetinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kuru çay ile katkı vereceklerini belirtti.

Metin, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüste çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Ee bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okula çaylar, çayın başkenti Rize'den." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rahmi Metin, Ziya Selçuk, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading